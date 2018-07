Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 15:57 07. juillet 2018 - 15:57

C'est Fernando Gaviria (Quick-Step) qui s'est imposé lors de la 1re étape du Tour de France entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte sur 201 km. Le Colombien a devancé Peter Sagan et Marcel Kittel.

C'est une première étape que l'on imaginait sans suspense. Raté. La faute à des ennuis qui ont coûté des secondes aux favoris du classement général en toute fin de course. Chris Froome et Richie Porte ont été victimes de chute alors que Nairo Quintana a eu un problème mécanique et a mis du temps avant d'être aidé

Chris Froome et Richie Porte ont perdu 50 secondes dans l'aventure, alors que Nairo Quintana a cédé davantage en raison d'un ennui mécanique intervenu à 3,5 km de l'arrivée. La chute de Froome pourrait bien avoir été provoquée par un coup d'épaule d'un coureur de Katusha. Les images seront visionnées par le comité de course qui jugera la séquence. Le quadruple vainqueur du Tour, pas franchement le bienvenu sur la Grande Boucle après l'histoire du contrôle au salbutamol sur la dernière Vuelta, commence donc son entreprise d'un cinquième sacre par une épaule dans l'herbe. Il avait également démarré le Giro par une chute.

Autre victime de marque pour la victoire du jour, le sprinter tricolore Arnaud Démare a lui aussi été pris dans une chute à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée.

Les Suisses n'ont pas été épargnés par les incidents en fin de course. Aucun n'a terminé dans le temps du vainqueur. Mathias Frank a été le meilleur des quatre coureurs helvétiques (107 à 1'04''). Michael Schär à 1'27'', Stefan Küng à 2'24'' et Silvan Dillier à 2'48'' ont tous concédé un important retard.

Dimanche, les coureurs s'élanceront de Mouilleron-St-Germain pour rejoindre La Roche-sur-Yon après 182,5 km d'effort. L'étape ne devrait là encore pas échapper aux sprinters.

