Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juillet 2018 10:35 10. juillet 2018 - 10:35

Fernando Torres (34 ans) ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. L'attaquant va en effet jouer au Japon, avec Sagan Tosu. Torres était libre après la fin de son contrat à l'Atletico Madrid.

Formé à l'Atletico Madrid, "El Nino" y a évolué en première équipe de 2000 à 2007. Il a ensuite été transféré à Liverpool, avant de passer à Chelsea en janvier 2011. Il est revenu chez les Colchoneros en 2015, après un bref prêt peu concluant à l'AC Milan en 2014.

Torres compte 110 sélections et 38 buts avec l'équipe d'Espagne. Il avait inscrit le but décisif lors de la finale de l'Euro en 2008 à Vienne contre l'Allemagne. L'attaquant a aussi à son palmarès la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012.

Neuer Inhalt Horizontal Line