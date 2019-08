Ferrari a laissé une forte impression lors de la première journée des essais du GP de Belgique de F1 à Spa-Francorchamps. La Scuderia fêtera-t-elle sa première victoire 2019 en Wallonie ?

Ce n'est pas la première fois que l'écurie italienne brille lors des essais mais elle n'a encore jamais pu confirmer cette saison en course. Le duo de pilotes Ferrari s'est partagé les places 1 et 2 des deux séances d'entraînement. Charles Leclerc a réussi le meilleur temps de la deuxième séance devant Sebastian Vettel, qui s'était montré le plus rapide le matin. Vettel était de retour sur le circuit qui l'a vu fêter son 52e et dernier succès le 26 août 2018.

Même si les Ferrari ont donné le ton sur le tracé de près de 7 km, les cartes seront redistribuées lors de la qualification et lors de la course de dimanche. Il faut s'attendre à une réaction du leader du Championnat du monde, Lewis Hamilton et de son coéquipier Valtteri Bottas. Le duo Mercedes a pris les 3e et 4e places de la seconde séance.

Le Thaïlandais Alexander Albon, qui effectuait ses débuts chez Red Bull, a réussi les 4e et 10e temps.

Francorchamps. Grand Prix de Belgique. Essais libres. 1re séance: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1'44''574 (241,115 km/h). 2. Charles Leclerc (MON), Ferrari, à 0''214. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, à 0''933. 4. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, à 1''010. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, à 1''308. 6. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 1''399. 7. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, à 1''624. 8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, à 1''852. 9. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, à 1''859. 10. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, à 1''983. Puis: 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, à 2''450. 14. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 2''602. 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, à 2''759. 20 pilotes en lice.

2e séance: 1. Leclerc 1'44''123 (242,159 km/h). 2. Vettel à 0''630. 3. Bottas à 0''846. 4. Hamilton à 0''892. 5. Perez à 0''994. 6. Verstappen à 1''271. 7. Räikkönen à 1''585. 8. Stroll à 1''609. 9. Ricciardo à 1''612. 10. Albon à 1''648. Puis: 12. Grosjean à 1''997. 16. Giovinazzi à 2''205. 20 pilotes en lice.

