Le festival d'opéra d'Avenches s'est clos sur une fréquentation de plus de 10'000 personnes, proche de son objectif. Les organisateurs veulent profiter de la dynamique initiée cette année. Une nouvelle édition pourrait voir le jour en 2019 déjà.

Durant quatre soirs, des airs célèbres, de Carmen à Nabucco en passant par la Traviata, ont résonné dans les arènes. Après un an de pause, un festival nouvelle formule était proposé cette année. Il ne misait plus sur une oeuvre unique, mais sur des extraits d'opéra.

Le bilan artistique d'Opéra en fête est positif, a expliqué dimanche à Keystone-ATS Jean-Pierre Kratzer, président de la fondation Avenches Opéra. "Beaucoup de gens nous ont dit: j'ai eu la chair de poule. Le spectacle a suscité de l'émotion. L'art lyrique touche".

En se concentrant sur des airs célèbres, le festival a attiré un public un peu plus large, des gens qui ne viennent pas volontiers à l'opéra, ajoute le président. "Le bouche-à-oreille a fonctionné. On a eu de plus en plus de monde chaque soir", ajoute-t-il.

Scène couverte

Cette édition a été quasiment épargnée par la pluie: trois représentations se sont déroulées sous un ciel radieux. Pour la quatrième, la pluie s'est arrêtée en soirée. Pour la première fois, une scène couverte transparente permettait de toute façon d'assurer le récital par tous les temps.

Financièrement, la situation reste fragile. L'édition devrait boucler sur un léger déficit. "Il aurait fallu vendre environ 600 à 700 billets de plus", selon M. Kratzer. Le budget avoisinait les 1,8 million de francs.

Formule à succès

Mais le président en est convaincu: "la formule a du succès et répond à une attente. Ceux qui sont venus cette année et y ont trouvé du plaisir seront enclins à revenir". Conséquence: la manifestation, qui devait désormais en principe être biennale, pourrait avoir lieu en 2019 déjà. La fondation va en discuter avec ses partenaires, publics et privés. Une décision sera prise en septembre.

