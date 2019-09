Roland Emmerich fera l'objet d'une rétrospective et participera à une table ronde lors du Festival du film de Zurich (archives).

Le Festival du film de Zurich (ZFF) remettra cette année son prix d'honneur au cinéaste allemand Roland Emmerich. Le réalisateur d'"Independance Day" viendra recevoir sa récompense le 29 septembre.

Une rétrospective de cinq de ses films sera aussi présentée lors de la quinzième édition du ZFF, ont annoncé mercredi les organisateurs. Il s'agit du "Principe de l'arche de Noé" (1984), un de ses premiers longs-métrages, "Independance Day" (1996), "Godzilla" (1998), "Le jour d'après" ("The Day After Tomorrow", 2004) et "Anonymous" (2011). Roland Emmerich participera par ailleurs à une table ronde.

Le réalisateur, producteur et scénariste né en 1955 à Stuttgart est l'un des cinéastes les plus "rentables" de Hollywood. Ses films ont rapporté plus de quatre milliards de dollars.

Sa carrière a débuté dans son pays natal, lorsque son travail de fin d'étude a été présenté comme son premier film au Festival de Berlin en 1984. L'année suivante, il fonde la société de production Centropolis, avec laquelle il a réalisé plus d'une vingtaine de films à ce jour.

Son dernier film, "Midway", porte sur la bataille qui opposa les forces du Japon et des Etats-Unis dans le Pacifique durant les premiers jours de juin 1942. Il sortira sur les écrans en novembre.

