14 octobre 2018

Le gouvernement israélien a donné dimanche son accord à la construction de 31 logements pour des colons juifs à Hébron, une première depuis 2002 dans cette ville de Cisjordanie occupée. Des centaines de colons y sont installés au milieu de la population palestinienne.

En octobre dernier, les autorités israéliennes avaient annoncé ce projet, mais il n'avait alors pas obtenu le feu vert officiel du gouvernement, d'après la Paix Maintenant, une ONG israélienne opposée à la colonisation.

"Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Hébron va avoir un nouveau quartier juif sur le site actuel d'un camp militaire", a annoncé le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, dans un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire. Ce quartier comprendra 31 logements et deux jardins d'enfants, a-t-il précisé.

Artère fantôme

"C'est une nouvelle étape importante" dans les actions entreprises par le gouvernement israélien "pour renforcer les implantations en Judée-Samarie (Cisjordanie, ndlr)", a ajouté le ministre. Les 31 logements, qui vont être construits, seront situés sur al-Shouhada: autrefois l'une des rues commerçantes les plus actives de la région menant au tombeau des Patriarches, celle-ci est devenue une artère fantôme sous l'effet du conflit israélo-palestinien et de l'occupation.

La réouverture d'al-Shouhada est un cri de ralliement permanent des Palestiniens. C'est dans ce quartier que, jusque dans les années 1980, se trouvait la principale station d'autobus de Hébron. Ce secteur a ensuite été saisi par les autorités israéliennes afin d'y installer une base militaire destinée à protéger les colons.

La Paix Maintenant, dans un communiqué, a estimé que ce terrain devait légalement revenir à la municipalité palestinienne de Hébron.

Violences permanentes

La ville d'Hébron est une poudrière où quelque 800 juifs vivent, pour la plupart par conviction idéologique, sous haute protection militaire, parmi 200'000 Palestiniens. La coexistence des Palestiniens et des juifs y est une source de tensions et de violences permanentes.

Selon la Paix maintenant, la construction dans les colonies a fait un bond depuis l'arrivée au pouvoir début 2017 du président américain Donald Trump, grand allié du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international.

Elles sont considérées par une grande partie de la communauté internationale comme étant l'un des principaux obstacles à la paix et à la création d'un Etat palestinien viable coexistant avec Israël. Plus de 400'000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie.

