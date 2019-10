Entre 280'000 et 380'000 juifs roumains et ukrainiens ainsi que 11'000 Roms sont morts sous le régime du maréchal roumain Ion Antonescu entre 1940 et 1944, selon le rapport d'une commission internationale d'experts mandatée pour étudier le rôle de la Roumanie dans la Shoah (archives).

KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda

(sda-ats)