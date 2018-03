Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 février 2010

Brasilia - Un projet de barrage géant en Amazonie brésilienne, le troisième au monde, a reçu le feu vert du ministère de l'Environnement. Mais cette infrastructure est très critiquée pour ses conséquences sur l'environnement et les populations indigènes.

L'usine hydroélectrique de Belo Monte, située sur la rivière Xingu, un affluent de l'Amazone (Etat du Para), aura une capacité de production de 11.000 MW, et coûtera 11 milliards de dollars. Ce sera le deuxième plus grand barrage du Brésil, après Itaipu (14.000 MW), dans le sud du pays, et le troisième au monde après le barrage des Trois Gorges, en Chine (18.000 MW).

"Avec certitude, il s'agit de la licence environnementale la plus exigeante de l'histoire. L'entreprise qui gagnera l'appel d'offres devra dépenser 1,5 milliard de reais (environ 800 millions de francs) en compensation", notamment pour la préservation des terres indigènes, a dit le ministre de l'Environnement Carlos Minc à la presse.

Le gouvernement a l'intention de lancer l'appel d'offres en avril pour que l'usine commence à produire de l'énergie en 2015. L'usine représentera 11% de la puissance installée du Brésil qui tire environ 80% de son énergie de l'hydroélectricité.

Le barrage qui va inonder quelque 500 km2 de terres "va demander des excavations équivalentes aux travaux du canal de Panama" et peut "assécher les 100 km de la rivière où vivent des milliers d'indigènes et petits agriculteurs", a dénoncé le ministère public local.

