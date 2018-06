Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21. juin 2018 - 08:56

Le projet d'agrandissement de la patinoire de Fribourg reçoit le soutien du canton. Le Grand Conseil a approuvé jeudi un crédit d'engagement de 20 millions de francs.

La proposition de soutien émanant du Conseil d'Etat a été validée par 82 voix pour, 10 contre et 9 abstentions. La nécessité d'une nouvelle enceinte, qui bénéficiera à la fois au club de Fribourg-Gottéron, mais aussi au grand public, a été relevée par tous les groupes politiques.

Le crédit approuvé se compose d'un prêt conditionnellement remboursable de 15 millions de francs, destiné au financement des travaux de transformation et d'agrandissement de la patinoire de Saint-Léonard. Les cinq millions restants seront octroyés sous la forme d'une participation au capital-actions à la société immobilière L'Antre, le maître d'ouvrage du projet.

Plus grande capacité

Pour mémoire, le projet prévoit d'ajouter une nouvelle enveloppe autour de l’enceinte actuelle de la patinoire, de sorte à conserver la piste de glace et les gradins existants. Ceux-ci seront surmontés d’un second étage circulaire, composé d’un espace piétonnier, de loges et de nouveaux gradins. La capacité totale passera de 6700 places à 8500.

La société L'Antre avait déjà reçu en octobre dernier le soutien de la ville de Fribourg, à hauteur de 15 millions de francs, composé d'une subvention d'investissement de 8 millions et de l'octroi d'un droit de superficie d'une valeur de 7 millions offert pour une durée de 60 ans.

Le coût d'investissement total est estimé à plus de 90 millions de francs. L'Antre dispose à l'heure actuelle de plus de 95% du financement nécessaire, majoritairement grâce à l'apport d'investisseurs privés. Les travaux ont déjà débuté et devraient être achevés en 2020.

