Les Chambres fédérales ont donné leur feu vert mercredi aux crédits urgents de 57 milliards de francs pour aider l'économie et le monde du travail. Le Conseil des Etats s'est aligné sur le National concernant l'aide au tourisme qui se montera à 40 millions.

La somme doit permettre à Suisse Tourisme de mener des campagnes de promotion sur la période 2020-2022. Les deux Chambres s'opposaient sur le montant de cette aide que le Conseil fédéral n'avait pas prévue.

Le Conseil des Etats avait proposé dans un premier temps une enveloppe de 67 millions de francs, incluant 27 millions pour les partenaires privés de Suisse Tourisme. Le National n'en a pas voulu.

La Chambre des cantons a aussi reculé sur la questions des loyers commerciaux. Il a renoncé à sa proposition de mettre 50 millions de francs - ramenés à 20 millions en cours de débat - en vue d'un soutien aux PME et indépendants qui n'arrivent pas à payer leurs loyers.

Les Chambres fédérales ont accepté les 57 milliards de francs demandés par le Conseil fédéral sans aucune coupe. La Délégation des finances avait déjà donné son aval à une grande partie des crédits. Jamais le Parlement n'avait eu à se prononcer sur un montant aussi élevé. Ces crédits représentent 84% des dépenses totales de la Confédération en 2019.

Crédits historiques

Outre l'aide au tourisme, les deux conseils ont ajouté à l'enveloppe un soutien de 65 millions de francs aux structures d'accueil extrafamilial, ce dont le Consel fédéral ne voulait pas, estimant que la balle est dans le camp des cantons.

L'enveloppe historique de 57 milliards se compose d'un crédit d'engagement de 40 milliards de francs pour les prêts transitoires aux PME. S'y ajoutent des crédits de notamment 6 milliards pour l'assurance-chômage, 5,3 milliards pour les allocations pour perte de gain, 2,45 milliards pour l'achat de matériel sanitaire ainsi que des aides à la culture (280 millions) ou au sport (100 millions).

Les deux compagnies aériennes Edelweiss et Swiss profiteront de garanties bancaires de 1,275 milliard de francs et les entreprises connexes travaillant sur les aéroports nationaux d'un crédit de 600'000 francs. De plus, 2,45 milliards de francs iront à l'achat de matériel sanitaire et de médicaments par la pharmacie de l'armée.

