Le Grand Conseil valaisan a largement accepté jeudi un fonds cantonal en faveur des remontées mécaniques doté de 400 millions de francs. Les Verts s'y sont opposés et l'Alliance de gauche s'est abstenue.

Le projet a été accepté par 98 voix contre 8 et 13 abstentions. Le fonds cantonal pour les remontées mécaniques totalisera 400 millions de francs articulés sous forme de prêts (270 millions de francs), de cautionnements (100 millions) et de subventions à fonds perdus (20 millions). Dix millions de francs seront provisionnés.

Les Verts et l'Alliance de gauche (AdG) ont proposé de réduire les montants et de revenir à un total de 320 millions de francs environ. "Nous ne remettons pas en question l'importance des remontées mécaniques pour le canton, mais il n'est pas acceptable de venir au stade de la décision avec des montants supérieurs", a relevé la députée verte Nathalie Cretton.

Le chef du département valaisan de la formation et de l'économie Christophe Darbellay a expliqué le calcul qui a mené aux 400 millions de francs et souligné que les montants "correspondent aux besoins" de la branche. Il s'est réjoui d'un "compromis équilibré", de la mise en place "d'un bon instrument" et attend maintenant "les projets des sociétés de remontées mécaniques".

