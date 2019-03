Des centaines de pompiers espagnols luttaient mercredi contre un feu de forêt dans le nord-ouest du pays, a-t-on appris de source officielle. Les températures sont inhabituellement élevées.

Appuyés par sept hélicoptères et cinq avions bombardiers d'eau, des centaines de pompiers et de militaires étaient mobilisés contre l'incendie ayant démarré lundi dans la municipalité de San Xoan de Laino en Galice, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué. Les autorités ont fait évacuer deux écoles dans cette zone mardi, en raison de l'avancée des flammes mais l'incendie ne menaçait plus de zones habitées.

Une étincelle provenant d'une ligne à haute tension est la cause "la plus probable" de cet incendie, attisé par de forts vents, a déclaré le vice-président du gouvernement régional de Galice, Alfonso Rueda, à la télévision locale. Le gouvernement galicien estime que cet incendie a déjà affecté 850 hectares, selon un bilan provisoire, ce qui en fait l'un des plus désastreux depuis la vague de feux meurtriers qui a affecté la région en octobre 2017.

Risque "élevé" au Portugal

Les températures sont inhabituellement élevées dans cette région très boisée et pluvieuse. Elles devraient atteindre 29 degrés mercredi dans certaines parties de la région.

D'autres incendies moins importants étaient signalés mercredi dans d'autres secteurs de la Galice. Ils ont affecté 140 hectares, y compris dans un parc naturel.

De l'autre côté de la frontière, au Portugal, des pompiers sont parvenus à contrôler mardi soir un incendie près du village d'Oliveira de Azemeis, qui menaçait des habitations. Jusqu'à 400 pompiers ont été mobilisés pour combattre ce sinistre. Les autorités portugaises ont mis en garde contre un risque "élevé" de feux de forêt, mercredi, du fait des vents secs et des conditions de sécheresse.

