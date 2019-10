KEYSTONE/AP The Orange County Register/DEAN MUSGROVE

La bibliothèque présidentielle Ronald-Reagan a échappé de justesse à un incendie mercredi près de Los Angeles, aux Etats-Unis. Les autorités restent toutefois prudentes en raison des vents et parce que les incendies continuent à ravager la Californie.

Baptisé "Easy Fire", l'incendie s'est déclaré vers 06h00 dans la vallée de Simi, au nord-ouest de la métropole californienne, avant de s'étendre sur plus de 500 hectares à la mi-journée, selon les autorités locales. Quelque 30'000 personnes, réparties dans 7000 domiciles, avaient eu l'ordre d'évacuer le secteur.

Le brasier, poussé par des vents "incroyables", a été arrêté "à moins de 100 mètres" du site où sont enterrés l'ex-président américain et son épouse Nancy, a expliqué le directeur exécutif de la bibliothèque, John Heubush, sur Fox News.

La bibliothèque a été évacuée dans la matinée. Le feu a frôlé le bâtiment où est installé l'avion présidentiel Air Force One utilisé par le président républicain.

Risque "extrêmement critique"

En soirée, le feu avait épargné le bâtiment, mais les autorités ont prévenu que la situation pouvait changer, car les forts vents peuvent propager des braises à des kilomètres à la ronde.

Selon les services météorologiques (NWS), les risques d'incendies restent "extrêmement critiques" dans le sud de l'Etat en raison des vents de Santa Ana, avec des bourrasques de 130 km/h dans les collines, du très faible taux d'humidité et de la sécheresse de la végétation.

A une trentaine de kilomètres au nord, au moins 150 pompiers luttaient contre le "Tick Fire" qui a brûlé près de 1900 hectares, mais était contenu à 94% mercredi matin. Plus près de Los Angeles, le "Getty Fire" a contraint depuis lundi à l'évacuation préventive de plusieurs quartiers chics situés près du célèbre musée Getty dans les collines surplombant la métropole.

Mercredi après-midi, ce feu était contenu à 27%, et les ordres d'évacuation levés pour la plupart des personnes affectées.

A plus de 600 km au nord, près de San Francisco, les pompiers ont fait des progrès face au "Kincade Fire", qui a dévoré en une semaine plus de 31'000 hectares dans la région viticole du comté de Sonoma. Le feu était contenu à 30% par les quelque 5000 soldats du feu déployés sur la zone.

L'incendie a détruit 206 bâtiments et plus de 90'000 autres sont menacés par les flammes, mais aucun décès n'a été enregistré. Les secours estiment qu'ils ne pourront pas endiguer la progression des flammes avant le 7 novembre, et que le feu prendra ensuite des semaines pour être complètement éteint.

