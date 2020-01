La Streif se refuse toujours à Beat Feuz.

Le Bernois a terminé pour la quatrième fois au 2e rang de la descente de Coupe du monde de Kitzbühel. Il a concédé 0''22 au vainqueur, Matthias Mayer, terminant à égalité avec un autre Autrichien, Vincent Kriechmayr.

Vainqueur pour la troisième fois à Wengen une semaine plus tôt, Beat Feuz pensait peut-être tenir son premier succès à Kitzbühel lorsque Vincent Kriechmayr a franchi la ligne d'arrivée. Il accusait en effet 0''38 de retard sur l'Autrichien après la traverse, dans laquelle il avait chuté en 2017 alors qu'il avait course gagnée.

Mais si Johan Clarey a échoué à 0''05 du duo Feuz/Kriechmayer, Matthias Mayer a mis tout le monde d'accord avec son dossard no 13. L'Autrichien de 29 ans, surprenant vainqueur du combiné à Wengen, a cueilli son huitième succès à ce niveau. Il n'avait jamais été mieux classé que 8e jusqu'ici en descente sur la Streif...

Le double champion olympique (descente en 2014, super-G en 2018) avait déjà gagné à Kitzbühel, mais en super-G. Samedi, il a fait la différence sur les vingt dernières secondes de course pour devancer ses dauphins de 0''22. Il offre à l'Autriche sa première victoire en descente depuis plus d'un an (Kriechmayr à Wengen en 2019).

Auteur de 17 podiums sur les 19 dernières descentes (6 sur 6 cette saison!), Beat Feuz doit se contenter du 2e rang, comme en 2016, 2018 et 2019. Trop prudent dans le passage du Steilhang, le Bernois a néanmoins fait un pas de plus vers un troisième Globe de cristal consécutif: il compte 96 points d'avance sur Dominik Paris, dont la saison est terminée, et 180 sur Matthias Mayer.

Un seul autre Suisse a terminé dans le top 15 samedi à Kitzbühel, où l'Autriche n'avait plus triomphé depuis 2014 en descente. Il s'agit du Grison Carlo Janka, 10e à 0''93 de Matthias Mayer. Niels Hintermann (16e), Gilles Roulin (18e), Ralph Weber (19e) et Mauro Caviezel (décevant 24e) ont cependant eux aussi marqué des points sur la Streif.

Neuer Inhalt Horizontal Line