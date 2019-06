Gianni Infantino a été reconduit par acclamations à la présidence de la FIFA pour quatre ans. Le Valaisan, élu en février 2016, n'avait pas d'adversaire lui faisant face à Paris.

"Merci, a dit un Gianni Infantino ému jusqu'aux larmes lors du 69e Congrès de la FIFA. Je vous l'assure: je vais continuer d'aimer le football et de travailler pour le football."

Pour procéder au vote par acclamation, il avait fallu au préalable accepter une modification des status le permettant. Ce fut chose faite par 197 voix contre, seulement, trois abstentions.

Le Valaisan, qui avait succédé à Sepp Blatter alors que la Fédération était plongée dans un scandale sans précédent, avait présenté en début de matinée des comptes garnis comme jamais et ce malgré le scandale de 2015 et une nette hausse des dépenses. Le cycle qui s'achève (2015 - 2019) a généré des revenus de 6,4 mrd de dollars (6,3 mrd de francs).

Les réserves de la FIFA sont ainsi passées de 1 milliard à 2,75 milliards de dollars. Une annonce qui a provoqué les premiers applaudissements des 211 membres du Congrès réunis à Paris.

La FIFA, qui a multiplié par quatre ses versements à ses fédérations membres via le programme Forward (plus de 1 mrd entre 2016 et 2018), a tiré 83% de ses revenus grâce à la Coupe du monde 2018 en Russie, celle qui a généré le plus de revenus de l'histoire.

Le Congrès a par ailleurs approuvé le budget pour l'année 2020. La FIFA espère 484 mio de revenus et prévoit 1,1 mrd de dépenses, essentiellement dans des investissements, pour un exercice déficitaire à hauteur de 624 mio.

"Aujourd'hui, personne ne parle de crise ni de scandale, ni de rebâtir la FIFA, nous parlons de football, avait déclaré Infantino dans son discours inaugural. Aujourd'hui est un jour heureux. Rappelez-vous le Congrès d'il y a quatre ans... Nous avons renversé la situation. La FIFA était une marque toxique, presque criminelle. Elle est maintenant ce qu'elle doit être: une organisation qui développe le football. C'est une nouvelle FIFA, synonyme de crédibilité, de confiance, d'intégrité et d'égalité sociale."

