Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 21:55 13. février 2018 - 21:55

Le traditionnel cortège des Guggenmusik a mis un terme aux festivités du carnaval de Lucerne, mardi soir. 28'000 personnes ont regardé et écouté les 80 formations parader le long de la rade et à travers la vieille ville par un temps sec et froid.

Le cortège des Guggenmusik constitue le troisième plus important rendez-vous du carnaval de Lucerne, après son ouverture, jeudi dernier, et le grand cortège du lundi après-midi. En 2019, les carnavaliers se donneront rendez-vous à partir du 28 février.

Neuer Inhalt Horizontal Line