Tenant du titre et vainqueur trois fois en quatre matches cette saison face à Genève, Fribourg est clairement le favori de la finale de LNA messieurs qui débutera samedi en best of 5.

Mais les Lions restent des adversaires à prendre au sérieux dans ce remake du showdown 2018.

"Nous avons une petite étiquette de favoris mais..." Philippe De Gottrau, le président de Fribourg, n'est pas totalement convaincu par cette lecture de la finale, tout en concédant que son club l'aborde "confiant car l'équipe a tout fait pour arriver jusque-là même si cela n'a pas toujours été facile".

Auteurs du triplé la saison passée et candidats au doublé cette année (après avoir battu... Genève en finale de la Coupe de Suisse), les Fribourgeois ont bel et bien l'air de s'être installés durablement sur le trône national. D'autant plus que pour réaliser son honorable parcours initiatique en Ligue des champions, le club du président De Gottrau s'était lourdement armé et qu'il est au bénéfice, aujourd'hui, d'un effectif incomparable à l'échelle suisse.

Kazadi brouille les cartes

"Oui le banc de Fribourg est plus profond", affirme ainsi Imad Fattal, le président des Lions. "Mais nous avons aussi beaucoup d'arguments et nous ne nous présenterons pas à cette finale dans la peau de ceux qui sont déjà contents d'être là", assure celui qui a récemment réussi un coup intéressant en profitant d'un joker médical (l'international Juraj Kozic est blessé) pour rapatrier de la 2e division espagnole l'ancien capitaine d'Olympic Jonathan Kazadi.

"Il apporte de la fraîcheur à ce groupe qui était réduit, en offrant des rotations supplémentaires", se réjouit le boss des Genevois qui avaient par exemple dû disputer la finale de la Coupe de Suisse avec sept joueurs seulement. "Même si Kozic et Kazadi ont des profils différents, je pense qu'il s'agit d'un renfort pour les Lions", insiste Philippe De Gauttrau. Un des joueurs suisses les plus talentueux, donc, qui connaît parfaitement la compétition et l'adversaire: voici qui peut brouiller les cartes. Mais pas non plus au point d'inverser les rôles, Fribourg et ses dix-sept titres de champion (deux pour les Lions) gardant l'avantage sur le papier.

Un possible double "oui" à l'Europe

Découvrant l'enchaînement des matches avec sa participation à la Ligue des champions, Olympic a quelque peu manqué de souffle une fois ou l'autre cette saison - notamment à l'occasion du Final Four de la SBL Cup -, ce qui explique en partie le fait que les Genevois ont occupé la tête de la LNA presque sans discontinuer jusqu'à la dernière journée et leur défaite à domicile contre les Fribourgeois. "Nous savions que nous ne pourrions pas tout faire en même temps, explique le président De Gauttrau. Mais, depuis la mi-février, nous avons eu deux mois pour récupérer."

Ayant désormais digéré la répétition des efforts et ayant terminé premiers du classement, les Fribourgeois sont en position de force "car l'avantage du terrain est à prendre en compte", estime Imad Fattal.

Un président qui oeuvre, actuellement, à l'augmentation du budget du club pour tenter, lui aussi, l'aventure Ligue des champions en cas de sacre. "On y travaille mais l'effort à consentir est important", explique-t-il. A commencer par celui que devront fournir les joueurs de Vedran Bosnic pour renverser l'ogre Olympic.

Philippe De Gottrau, lui, inscrira quoi qu'il arrive son club en Europe. "Je voulais un 'projet Coupe d'Europe', pas uniquement faire un grand coup et disparaître." Le président attend, désormais, de savoir si Olympic disputera les qualifications de la Ligue des champions ou celles de l'Europe Cup. "Ce sont les performances des joueurs en finale qui le détermineront..."

