Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2013 21:58 24. mai 2013 - 21:58

Genève - Les Lions de Genève devront encore attendre avant de fêter le premier sacre national de leur jeune histoire.

Les hommes du Croate Ivan Rudez se sont inclinés à Lugano (86-83) et ne mènent plus que 2-1 dans la finale des play-off de LNA (best of 5).

Le parquet des Tigers ne convient guère aux Lions genevois. Après avoir perdu le titre l'an dernier dans l'antre tessinoise, les Lions ont connu vendredi à l'Istituto Elvetico leur première défaite après une invincibilité de... quatre mois ! Corollaire, la troupe de Randoald Dessarzin reprend espoir dans cette série et aura l'occasion d'égaliser dès mardi soir, toujours à domicile.

Au coude-à-coude avec les Lions à une minute du terme (82-82), les Tigers ont décroché la victoire sur des paniers inscrits par les Luganais Matt Schneidermann à trente secondes de la sirène et Derek Stockalper sur lancer-franc.

Pourtant, tout semblait s'être joué dans le troisième quart-temps. Auteurs de la bagatelle de 40 points en l'espace de dix minutes, les Tessinois se sont forgés un avantage qui aurait dû être décisif. Ils ont en effet profité des nombreuses fautes des hommes de Rudez pour remporter le quart 40-13. Mais avec leur rage coutumière, les Genevois se sont battus... comme de vrais Lions, et sont revenus, petit à petit, presque sans coup férir. Lorsqu'ils ont recollé à la marque à la suite d'un partiel de 5-22, tout le public luganais, si bruyant jusque-là, s'est soudainement tu.

"Mes joueurs ont vraiment tout donné et je suis déçu pour eux. La réussite que nous avons eue contre Neuchâtel ou lors du deuxième match contre Lugano nous a cette fois fait défaut. Mais je reste intimement convaincu que nous reviendrons mardi pour gagner", déclarait le président genevois Imad Fattal, désireux de remonter le moral de ses troupes, forcément abattues vendredi soir.

Après un début de match particulièrement engagé avec des joueurs qui ne lâchaient pas d'une semelle leur adversaire direct, les Lions ont d'abord pris l'avantage dans le deuxième quart en infligeant un sec et sonnant 0-14 pour mener largement peu avant la mi-temps (25-38). Mais Lugano ne dispute pas sa huitième finale consécutive pour rien. Un panier primé sur la sirène permettait aux Tessinois de débuter le troisième quart avec un retard presque négligeable (33-40). Avant de connaître cette fin de match digne des plus grandes finales.

Neuer Inhalt Horizontal Line