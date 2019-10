Le sélectionneur Patrick Fischer a convoqué cinq néophytes pour la Deutschland Cup (7-10 novembre à Krefeld), premier rendez-vous de la saison pour l'équipe de Suisse.

Parmi eux figurent deux Genevois, le défenseur Simon Le Coultre et l'attaquant Guillaume Maillard, ainsi que l'attaquant américano-suisse du LHC Tyler Moy.

Patrick Fischer, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2024, a sélectionné 24 joueurs au total pour un rassemblement qui démarrera le 4 novembre à Kloten. Les autres "rookies" de cette équipe résolument jeune évoluent à Rapperswil-Jona: il s'agit du gardien Melvin Nyffeler et du défenseur Dominik Egli.

Un seul joueur de ce cadre a participé au dernier championnat du monde en Slovaquie: l'attaquant du GSHC Noah Rod, qui a été désigné capitaine. A noter que les trois Davosiens et les deux Lausannois de la sélection ne rejoindront le groupe que mercredi, les deux équipes devant s'affronter mardi en National League.

Patrick Fischer sera assisté de Tommy Albelin et de Lars Leuenberger pour ce tournoi, dans lequel la Suisse se mesurera à la Slovaquie (jeudi 7 novembre, 16h15), à l'Allemagne (samedi 9 novembre, 13h00) et à la Russie (dimanche 10 novembre, 11h00). "Nous serons opposés à trois adversaires solides. Je me réjouis d’effectuer ce premier test avec une équipe jeune et d'offrir à des talents émergents la possibilité de vivre des expériences précieuses au niveau international", explique le coach national dans un communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line