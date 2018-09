Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 06:15 19. septembre 2018 - 06:15

KEYSTONE/AP The Fayetteville Observer/PAUL WOOLVERTON

Plus de 1100 routes sont fermées en Caroline du Nord après le passage de la tempête Florence.

La situation restait précaire mardi en Caroline du Nord et du Sud, aux Etats-Unis, à cause de l'omniprésence d'eau stagnante et le risque de nouvelles crues après le passage de Florence. L'ouragan, rétrogradé en dépression tropicale, a fait au moins 32 morts.

Selon CNN et les médias locaux, le président des Etats-Unis Donald Trump est attendu mercredi dans la région.

Vingt-cinq décès ont été enregistrés en Caroline du Nord, six autres en Caroline du Sud. Une personne enfin a été tuée lundi en Virginie, où Florence a déclenché une quinzaine de tornades et détruit des dizaines de bâtiments, selon le National Weather Service, l'institut météorologique américain.

Plus de 1100 routes restent fermées en Caroline du Nord, a déclaré mardi le gouverneur Roy Cooper, tandis que seize cours d'eau ont atteint le stade de crue majeure, et trois autres devraient encore monter ces deux prochains jours.

En route vers la Nouvelle-Angleterre

"Les conditions de circulation commencent à s'améliorer dans certaines parties de notre Etat, mais la montée des ruisseaux et des rivières continue de rendre les déplacements dangereux", a ajouté le gouverneur.

Après avoir quitté la Virginie, le phénomène cyclonique, désormais en bout de course, a pris la direction de la Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des Etats-Unis, où il provoque de fortes précipitations.

D'après Moody's Analytics, les dégâts pourraient s'élever de 17 à 22 milliards de dollars (16,4 à 21,2 milliards de francs), en l'état actuel des crues.

Neuer Inhalt Horizontal Line