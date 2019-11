Florian Gerber a été élu président du Parti national suisse (PNOS). Le trentenaire et vice-président succède à Dominic Lüthard, qui a démissionné après huit années passées à diriger la formation d'extrême droite.

M. Gerber a été élu à l'unanimité, indique la NZZ am Sonntag, qui se base sur la page d'accueil du parti. Le nouveau vice-président et porte-parole du parti est Yannic Nuoffer. MM. Nuoffer et Gerber se sont lancés dans la course au Conseil des Etats dans le canton de Berne. Le parti dit compter plus de 800 membres inscrits et sympathisants.

Le nouveau président PNOS a récemment fait les manchettes des journaux en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration et de directeur général de Fighttex SA. La marque d'habits s'adresse à des adeptes des arts martiaux qui croient en la supériorité de la race blanche. Les vêtements montrent des pistolets de la Wehrmacht et des croix gammées.

