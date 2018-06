Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 juin 2018 18:37 11. juin 2018 - 18:37

Les voyageurs ayant emprunté l'aéroport de Zurich ont été plus de 2,7 millions au mois de mai. Depuis le début de l'année, ils frôlent désormais les 12 millions (archives).

L'aéroport de Zurich a vu sa fréquentation bondir au mois de mai. En tout 2,71 millions de passagers ont transité par le premier aéroport du pays, soit 8,4% de plus qu'un an plus tôt.

Depuis le début de l'année, la fréquentation flirte avec la barre des 12 millions, soit une croissance de 6,4% en rythme annuel, indique l'exploitant du tarmac zurichois lundi soir dans son relevé mensuel.

Le nombre de voyageurs au départ et à l'arrivée de Kloten, qui représentent près des trois quarts du total, ont frôlé les 2 millions (+9,9%), alors que ceux en transit ont été près de 725'000. L'Europe constitue toujours la principale destination et lieu de provenance des passagers de l'aéroport zurichois (77,3%).

Le nombre de décollages et d'atterrissages a également augmenté pendant le mois sous revue, mais nettement moins que celui des passagers, totalisant 24'463 mouvement, soit seulement 1,9% de plus qu'en mai 2017. Le taux de remplissage s'est amélioré de 3,8% à 77,7%, et le nombre moyen de passagers par appareil a augmenté de 5,6% pour s'établir à 126,7.

En mai, 40,8 milliers de tonnes de marchandises ont été acheminées depuis et vers l'aéroport de Zurich, ce qui représente une augmentation de 4,5% sur un an.

L'activité commerciale s'est également améliorée en mai, avec un chiffre d'affaires de 52,5 millions de francs (+6,3%). L'évolution des ventes réalisées dans la zone passagers (+8,2%) a été plus faste que celle dans le secteur ouvert au public (+3,6%). Les voyageurs ont dépensé en moyenne 38,70 francs lors de leur escale à Zurich, soit 1,9% de moins qu'un an auparavant.

Neuer Inhalt Horizontal Line