Il n'a manqué qu'un dixième de seconde à Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich pour fêter la victoire dans le sprint par équipes de Coupe du monde à Dresde.

Le tandem a terminé deuxième derrière la Suède, Fähndrich ayant été devancée d'un cheveu sur la ligne par Linn Svahn. Un résultat exceptionnel sachant que la Suède n'a jamais été battue dans un sprint par équipes depuis près de... trois ans.

Il s'agit du deuxième podium pour la Suisse dans cette discipline, après la troisième place obtenue juste avant Noël à Planica par les deux mêmes athlètes.

La Lucernoise de 24 ans et la Grisonne de 32 ans n'ont jamais lâché les avant-postes tout au long des douze boucles qu'elles ont accomplies dimanche au fil des tours.

Chez les messieurs, Erwan Käser et Roman Schaad se sont qualifiés pour la finale et ont terminé neuvièmes et avant-derniers de celle-ci. Ce sont les Français Lucas Chanavat et Renaud Jay qui ont gagné. A noter que la Norvège est absente du podium tant dans la course masculine que féminine.

