Ce contenu a été publié le 18 février 2018 15:04 18. février 2018 - 15:04

Timea Bacsinszky a déclaré forfait pour le tournoi WTA qui débute dès lundi. La Vaudoise estime qu'elle a encore besoin de temps pour soigner sa main, annonce-t-elle sur son site.

Après avoir joué à St-Pétersbourg et en Fed Cup à Prague, elle a ressenti le besoin de s'accorder une tranche de repos supplémentaire pour soigner sa main. Elle s'était fait opérer l'automne dernier après avoir subi des déchirures d'un ligament, de deux tendons et d'un muscle. Elle n'avait plus joué entre le 3e tour à Wimbledon et son retour à St-Pétersbourg en février.

La Vaudoise a donc préféré renoncer à jouer dans la capitale de son pays d'origine. Elle annonce son retour pour le début du mois de mars à Indian Wells.

