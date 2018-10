Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 11:31 12. octobre 2018 - 11:31

Max Verstappen a reçu l'interdiction de tester une MotoGP. Le pilote de F1, aussi passionné de deux roues, aurait voulu rouler sur une moto sur le Red Bull Ring, mais son équipe a mis son veto.

Verstappen, qui a gagné quatre Grands Prix en F1 avec le team Red Bull, a demandé à pouvoir chevaucher une machine qui roule en MotoGP. "Red Bull est sponsor en MotoGP avec KTM et Honda, et nous avons aussi un circuit. Mais je n'ai pas reçu l'autorisation. Ils ont fermement dit non, parce que c'est trop dangereux", a indiqué le Néerlandais, âgé de 21 ans, lors d'un événement organisé par l'un de ses sponsors.

"La MotoGP est un monde différent. J'aime l'idée d'avoir la sensation d'être proche du sol avec les genoux dans les virages", a expliqué Verstappen. Il est sous contrat avec son équipe de F1 jusqu'à fin 2020.

