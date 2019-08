Valtteri Bottas sera à nouveau le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2020, a annoncé l'équipe jeudi en marge du Grand Prix de Belgique.

Le Finlandais de 30 ans roule pour l'écurie allemande depuis 2017 et disposait d'une option pour 2020 qui devait encore être confirmée.

Mercedes rappelle que Bottas "est actuellement 2e au championnat du monde avec 188 points" et que "pendant ces deux ans et demi avec l'équipe, il a remporté cinq victoires et obtenu dix pole positions".

Bottas a réalisé un excellent début de saison en remportant deux courses mais a quelque peu marqué le pas depuis face à Lewis Hamilton, déjà quintuple champion du monde et actuellement en tête du championnat avec une large avance.

