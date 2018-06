Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 juin 2018 13:12 24. juin 2018 - 13:12

Le week-end s'est avéré fructueux pour Louis Delétraz en formule 2 au Castellet. Le Genevois s'est classé 2e de la course sprint dimanche, après avoir fini 6e de l'épreuve principale samedi.

Delétraz (Charouz) a mené durant quelques tours, avant d'être dépassé au 13e des 21 tours par le futur vainqueur, le Néerlandais Nyck de Vries (Pertamina Prema Theodore Racing). Le pilote suisse a néanmoins obtenu son deuxième podium de la saison, après son 2e rang du sprint à Monaco.

Le Valaisan Ralph Boschung (MP Motorsport) a été moins heureux. Il a abandonné samedi après un problème de moteur et a terminé 16e du sprint, non sans avoir établi le tour le plus rapide.

