Sébastien Buemi (Nissan e.dams) a vécu une journée mouvementée à Sanya lors de la 6e manche de formule E. Contraint de s'élancer des stands en dernière position, le Vaudois est remonté au 6e rang.

Les Nissan faisaient partie des plus rapides sur le circuit chinois. Buemi a signé le meilleur chrono des qualifications, avant d'avoir des problèmes de freins en super pole (5e). Son coéquipier anglais Oliver Rowland signait pour sa part la pole position.

Les ennuis de Buemi l'empêchaient de partir sur la grille. Le Suisse allait cependant effectuer une magnifique remontée. Mais d'un autre côté, il peut nourrir quelques regrets, car il avait le rythme pour finir sur le podium. L'Italo-Suisse Edoardo Mortara (Venturi), vainqueur à Hong Kong, a fini 10e.

Cette course mouvementée, qui a été momentanément interrompue par un drapeau rouge, a été gagnée par Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), le champion en titre. Le Français a devancé Rowland et le Portugais Antonio Félix da Costa (BMW i Andretti). Ce dernier prend la tête du championnat avec 62 points, devant le Belge Jérôme d'Ambrosio (Mahindra/59).

La saison 5 de formule E reste très imprévisible. Six pilotes différents ont gagné, et six différents ont fait la pole. La prochaine course aura lieu à Rome le 13 avril.

