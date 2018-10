Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 11:11 12. octobre 2018 - 11:11

Le conseil municipal de Berne a donné son feu vert à l'organisation d'une course de formule E dans les rues de la capitale. L'épreuve devrait se disputer le 22 juin 2019.

La Fédération internationale (FIA) doit avaliser la demande déposée par Auto Sport Suisse (ASS) avant que Berne ne devienne, un an après Zurich, la deuxième ville du pays à accueillir les bolides électriques. Le calendrier de la saison 5, qui débutera le 15 décembre en Arabie Saoudite, doit être publié dans la journée par la FIA.

Le feu vert donné par la ville de Berne à Swiss E-Prix Operations AG comporte quelques clauses restrictives. L'organisateur devra ainsi notamment assumer la totalité des coûts.

Le conseil de ville considère qu'une course de formule E constitue une chance pour Berne de se présenter devant un grand public comme une ville moderne et attractive au coeur de l'Europe. Simultanément, cette organisation va stimuler la mobilité électrique et toutes les discussions autour de l'écologie et des nouvelles technologies.

La ville veut par ailleurs que la population subisse le moins de restrictions possible en raison du e-Prix. Un vaste catalogue de conditions a été établi entre la ville et l'organisation. Celle-ci devra notamment garantir l'accessibilité pour les habitants de chaque quartier concerné par les travaux de mise en place du circuit.

A Zurich, le conseil municipal avait renoncé à donner son autorisation pour une course en 2019, en raison notamment de nombreuses autres manifestations déjà prévues. Mais il est possible que la formule E revienne sur les bords de la Limmat en 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line