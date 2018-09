Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 septembre 2018 18:10 30. septembre 2018 - 18:10

La 93e Fête des vendanges de Neuchâtel a attiré entre 340'000 et 350'000 personnes entre vendredi et dimanche, une affluence en hausse par rapport à l'an dernier. L'événement-phare du canton de Neuchâtel était placé cette année sous le thème "Le fût enchanté".

Ce thème s'est retrouvé dans chaque événement de la manifestation, qu'il s'agisse des costumes du cortège des enfants ou des chars du corso fleuri, auquel 35'000 personnes ont assisté dimanche après-midi. La Fête des Vignerons 2019 est l'invité d'honneur de la manifestation. "Un succès du tonnerre par un temps magnifique", ont résumé les organisateurs dimanche.

Célébration du vin, de la vigne et du terroir, la Fête des vendanges a fait la part belle aux fanfares, aux carrousels ainsi qu'aux stands de nourriture et de boisson. Plus de 180 stands étaient disséminés dans toute la ville pour cette 93e édition.

Les festivités se poursuivaient jusque dans la nuit de dimanche à lundi. Les inconditionnels de ces réjouissances ont d'ailleurs pris l'habitude de prendre congé le lundi.

