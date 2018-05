Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 mai 2018

Terre des hommes (Tdh) a connu en 2017 une forte croissance de son activité. L'organisation a secouru environ un million d'enfants et leurs proches plongés dans des crises humanitaires, soit une hausse de 70% par rapport à l'année précédente. "Un record historique".

L'engagement exceptionnel de la plus grande organisation suisse d'aide à l'enfance a répondu en particulier aux situations extrêmes rencontrées en Irak, en Birmanie, au Nigéria et au Soudan du Sud, explique Tdh lundi.

Pour venir en aide à ce million de personnes, 400'000 de plus qu'en 2016, Terre des hommes a vu son budget dépasser pour la première fois les 100 millions de francs (105,3 millions, en progression de 27%). Les trois principaux contributeurs sont le public suisse (privés, fondations, etc.) avec 30 millions, la DDC (aide au développement de la Confédération) avec 16 millions, suivie par les fonds de l'Union européenne (UE).

L'effectif de Terres des hommes s'est également étoffé l'an dernier. Fin 2017, il a atteint 180 personnes (siège à Lausanne et expatriés), soit une cinquantaine de plus. Outre les programmes liés à des crises, l'organisation d'aide soutient également des programmes de développement et de santé à plus longue échéance.

Santé des mères et des enfants

L'an dernier, Tdh a fourni son appui à un total de 3,1 millions d'enfants et leurs proches dans 48 pays. "Malgré les conditions d'intervention de plus en plus difficiles, nous allons garder le cap sur nos priorités stratégiques qui sont la santé des mères et de leurs enfants dans les premières années de vie", souligne Vito Angelillo, directeur de Tdh, cité dans le communiqué.

