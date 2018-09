Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2018 09:26 27. septembre 2018 - 09:26

Le nombre de logements inoccupés en Suisse se situe à un niveau inédit avec 72'294 appartements vacants recensés par Credit Suisse. La hausse de 8020 appartements vides est la plus importante en 20 ans.

Sur les neuf dernières années, le total de logements vides a doublé, notamment en raison de la construction effrénée d'immobilier par des investisseurs désireux de maintenir des rendements attrayants en période de taux négatifs.

La majeure partie des objets immobiliers vacants sont des appartements destinés à la location, un segment où le taux de vacance se situe à 2,51% en moyenne nationale, a indiqué jeudi Credit Suisse dans son "Moniteur immobilier".

Les taux de vacance sont particulièrement élevés dans le nord-est de la Suisse et au Tessin, tandis qu'ils sont stables dans les grandes agglomérations de Genève, Lausanne et Zurich.

Ce taux devrait continuer à progresser ces prochaines années, bien qu'à un rythme moins soutenu. "Un inversement de tendance vers une baisse des taux de vacance n'est cependant pas en vue. Le portefeuille de projets (de construction) est toujours rempli à ras bord et l'environnement économique continue de soutenir la demande pour des investissements immobiliers", a ajouté la banque aux deux voiles.

Les taux négatifs, qui sont à l'origine de ce boom immobilier, ne devraient pas disparaître de sitôt. Credit Suisse n'anticipe pas un retour à la normale avant 2020.

Un avis partagé par le spécialiste immobilier Homegate.ch, qui a indiqué mercredi tabler sur une période prolongée de taux bas.

Les coûts restreints des hypothèques et la vigueur conjoncturelle devraient continuer à soutenir la demande et les prix devraient progresser de 2% à 3%. Les exigences en matières de fonds propres et de charge supportable limitent cependant l'accession à la propriété.

Neuer Inhalt Horizontal Line