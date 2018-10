Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2018 06:34 05. octobre 2018 - 06:34

Pour Nino Niederreiter, la saison est lancée avec un point, mais aussi avec une défaite. Muets, les autres Suisses ont gagné jeudi soir.

Malgré un premier tiers où Minnesota a fait jeu égal avec les Colorado Avalanche (où Sven Andrighetto, blessé, n'a pas joué), Niederreiter n'a pas pu empêcher la déroute 4-1 des Wild. Le Grison, aligné 17'22'', a tout de même signé un assist sur le seul but de son équipe.

Il est le seul représentant helvétique à avoir ouvert son compteur depuis le début de la saison mercredi. Mais aucun autre de ses compatriotes ne s'est incliné lors de cette seconde soirée de matchs.

Du côté des Nashville Predators, où la délégation suisse est la plus importante cette saison, Roman Josi, Yannick Weber, Kevin Fiala et leurs coéquipiers ont battu 3-2 les New York Rangers. Avec plus de 23 minutes de temps de jeu et un bilan neutre, Josi, le capitaine des Predators, est le joueur de champ qui a le plus foulé la glace. Pour Fiala (14'09'') et Weber (13'32''), le différentiel est le même.

Les deux autres suisses en lice jeudi s'en sortent aussi victorieux. Les New York Islanders de Luca Sbisa (15'55'', 0) se sont imposés 2-1 contre les Carolina Hurricanes, alors que Dean Kukan a joué neuf minutes (bilan de -1) pour les Colombus Blue Jackets lors de leur succès 3-2 contre les Detroit Red Wings.

Neuer Inhalt Horizontal Line