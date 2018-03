Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2011 21:55 27. février 2011 - 21:55

Après des semaines de polémique, Nicolas Sarkozy a remanié dimanche les postes régaliens de son gouvernement. Il a notamment remplacé Michèle Alliot-Marie par Alain Juppé au Quai d'Orsay, afin de muscler sa politique étrangère, étrillée pour ses atermoiements face aux révolutions arabes.

Lors d'une allocution radio-télévisée de moins de sept minutes, le chef de l'Etat a également annoncé l'arrivée à l'Intérieur de son homme de confiance, le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant. Il prendra la place d'un autre de ses fidèles, Brice Hortefeux. Le président a encore confirmé la nomination du patron des sénateurs UMP Gérard Longuet à la Défense.

"Mon devoir de président de la République est d'expliquer les enjeux pour l'avenir mais tout autant de protéger le présent des Français", a-t-il dit. "C'est pourquoi, avec (...) François Fillon, nous avons décidé de réorganiser les ministères qui concernent notre diplomatie et notre sécurité".

Espoir et craintes

Nicolas Sarkozy a salué "l'immense espérance" soulevée par les révoltes populaires qui ont fait tomber les régimes de Tunisie et d'Egypte et menacent désormais celui du libyen Mouammar Kadhafi. Il a toutefois mis en garde contre "ce que pourraient être les conséquences de telles tragédies sur des flux migratoires incontrôlables et sur le terrorisme".

Dans ce climat, le président a justifié le remodelage de son gouvernement par la nécessité d'y nommer des hommes "préparés à affronter les événements à venir dont nul ne peut prévoir le déroulement".

Il a ainsi salué en Alain Juppé "celui qui a déjà exercé ces fonctions (de ministre des Affaires étrangères de 1993-1995) avec une réussite unanimement reconnue" et en Gérard Longuet, "un homme d'expérience". Quant à Claude Guéant, il "connaît tous les rouages" du ministère de l'Intérieur.

Nicolas Sarkozy n'a par contre pas eu un mot pour MAM, qui lui a finalement présenté dimanche sa démission après des semaines de polémiques sur les conditions de ses vacances de Noël en Tunisie.

