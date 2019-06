L'Allemagne, 1re du groupe B avec 3 victoires, ainsi que l'Espagne et la Chine se sont qualifiées pour les 8es de finale du Mondial féminin. L'Afrique du Sud, zéro point, est éliminée.

Les Allemandes entraînées par l'ancienne coach de l'équipe de Suisse Martina Voss-Tecklenburg, qui avaient battu les deux autres qualifiées sur le score minimal d'1-0, se sont promenées face à l'Afrique du Sud, balayée 4-0 dans un match à sens unique.

Avec la première place, l'Allemagne s'assure de jouer, en huitièmes, contre un troisième de groupe (sur les quatre meilleures équipes classées troisièmes qui seront repêchées).

La Chine et l'Espagne, qui s'affrontaient dans le même temps, ont fait match nul (0-0) et disposent de quatre points chacune: c'est l'Espagne qui est deuxième, grâce à une différence de but favorable.

Peut-être un cadeau empoisonné pour les Espagnoles puisque leur 2e place pourrait les placer dès les huitièmes sur le chemin des championnes du monde américaines.

Dans le groupe A, la France a fait un carton plein avec une troisième victoire en trois matches. Les Bleues ont dominé le Nigeria 1-0. Deuxième du groupe et aussi qualifiée pour les huitièmes, la Norvège a dominé la Corée du Sud 2-1.

