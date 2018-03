Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2010 22:04 15. juin 2010 - 22:04

Paris - Les responsables de la lutte contre l'alcoolisme en France attendent avec scepticisme l'arrivée vendredi dans le pays d'une boisson censée faire chuter le taux d'alcool dans le sang. Des négociations sont en cours pour que le breuvage soit vendu dans les grandes surfaces, bars et restaurants.

Présentée en canettes métalliques de couleur orange et d'une contenance de 25 cl, cette boisson est commercialisée par une société française, filiale d'une entreprise basée au Luxembourg.

"Cette boisson gazeuse (...) accélère de façon très importante la réduction du taux d'alcool dans le sang et permet aux individus de retrouver plus rapidement un état normal", promet une invitation à une conférence de presse à Paris.

Les acteurs de la lutte contre l'alcoolisme craignent que ce type de produit incite les gens, en particulier les jeunes, à boire plus avant de conduire. L'alcool est la première cause de mortalité sur les routes en France.

"Si quelqu'un inventait un produit capable de diminuer réellement le taux d'alcoolémie, il mériterait le prix Nobel", a ironisé le docteur Alain Rigaud, président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

Neuer Inhalt Horizontal Line