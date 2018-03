Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 novembre 2009 16:16 03. novembre 2009 - 16:16

Paris - Jacques Chirac fait un portrait au vitriol de ses anciens alliés et rivaux politiques dans le premier tome de ses mémoires intitulé "Chaque pas doit être un but" qui sortira jeudi. L'ex-président français laisse pointer son amertume à l'égard de son successeur Nicolas Sarkozy.

Dans ce récit de 500 pages courant jusqu'à 1995, avant un deuxième sur la période plus récente prévu en 2010, Jacques Chirac, 76 ans, décrit Nicolas Sarkozy, son ancien protégé, comme un homme "nerveux, empressé, avide d'agir", dont la "défection" avant la présidentielle de 1995 ne le "laissa pas indifférent".

M. Chirac règle aussi des comptes avec plusieurs de ses anciens alliés politiques. L'ex-président Valéry Giscard d'Estaing est décrit comme hautain, alors que l'ancien premier ministre Edouard Balladur est, lui, un "calculateur froid au raffinement acéré".

Jacques Chirac rend en revanche un hommage appuyé à la "finesse de jugement" de son prédécesseur socialiste, François Mitterrand.

