La hausse des prix à la consommation a légèrement ralenti en mai à 1% sur un an, contre 1,3% le mois précédent, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Insee.

Cette modération de l'inflation résulte "d'un ralentissement des prix des services, de l'énergie et de l'alimentation et d'un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés", a indiqué l'institut statistique dans un communiqué.

En revanche, la hausse des prix du tabac s'est accélérée en avril sur un an, a souligné l'Insee.

En glissement mensuel, la progression des prix à la consommation ralentit également légèrement à 0,2% contre 0,3% en avril, en raison du repli des prix des transports et de ceux de l'énergie.

En revanche, les prix de l'alimentation, sur un mois, sont "plus dynamiques qu'en avril".

L'indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, a "nettement" ralenti en mai à 1,1% contre 1,5% en avril sur un an. Sur un mois, il s'est replié à 0,2%, après 0,4% le mois précédent.

Neuer Inhalt Horizontal Line