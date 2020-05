Une deuxième vague d'écoliers français a repris jeudi le chemin de l'école, notamment en Ile-de-France. Partout, la rentrée se fait par petits groupes, comme pour la première vague mardi.

Elle suit un protocole sanitaire très strict: lavage de mains régulier, récréations très encadrées, sens de circulation dans les couloirs. Des mesures destinées à éviter toute nouvelle flambée de l'épidémie.

Pourtant l'inquiétude reste grande: il est "beaucoup trop tôt pour rouvrir les écoles, les parents d'élèves sont très inquiets. Un père est décédé du Covid", confie la directrice de l'école élémentaire Françoise Dorleac, dans le nord de Paris.

"Décrocheurs"

Et puis "les décrocheurs ne reviennent pas", car "les parents ont peur du virus, donc si les enfants ne sont pas demandeurs, ils ne les remettent pas" à l'école, regrette-t-elle. Un cas de figure qui n'est pas isolé dans les quartiers populaires, constatent élus et enseignants.

D'ici à vendredi, quelque 1,5 million d'écoliers auront retrouvé les bancs de l'école. Les premiers collégiens des zones vertes leur emboîteront le pas lundi.

A Paris, 28'000 écoliers retournent en classe d'ici à la fin de semaine prochaine, soit près d'un sur quatre, selon le rectorat. Ils seront accueillis dans 92% des écoles les enfants jugés prioritaires et dont les parents le souhaitent.

Plus de 27'000 morts

Autre lieu source d'inquiétudes, les transports en commun. Pendant le déconfinement, seuls 37% de leurs utilisateurs sont sûrs de les reprendre, selon un sondage publié jeudi. Plus de la moitié (54%) qui les empruntent toujours ont peur.

Mais progressivement l'étau se desserre dans l'Hexagone où 400'000 commerces et des plages ont rouvert mercredi. S'"il est trop tôt pour crier victoire", "la voie suivie était la bonne", estime le président Emmanuel Macron.

La pression sur le système hospitalier continue de s'alléger (moins de 2500 patients en réanimation pour la première fois depuis le 24 mars), mais un nouveau palier a été franchi en passant mercredi la barre des 27'000 décès enregistrés depuis le 1er mars.

"Raisonnablement optimistes"

Pour le virologue Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, "il est trop tôt pour faire un bilan" de déconfinement, mais il souligne l'"effort magistral" accompli.

"Si on continue à appliquer les mesures d'hygiène et de distanciation qui sont un peu allégées (...) on peut rester optimiste, mais raisonnablement" car "le virus continue de circuler" avec "pas mal de cas dans la région parisienne, beaucoup moins dans l'ouest", a-t-il dit sur RTL.

Le gouvernement appelle d'ailleurs "au civisme", à "la responsabilité" de chacun puisque le Conseil constitutionnel a retoqué la disposition visant à étendre à la sphère privée l'interdiction de rassemblements de plus de dix personnes.

L'attention de l'exécutif se tourne désormais vers la fin mai et les vacances à venir car, suivant l'évolution de l'épidémie, le déconfinement pourrait franchir une nouvelle étape le 2 juin après le week-end de la Pentecôte.

Polémique autour de Sanofi

Et alors que la crainte d'une deuxième vague est dans toutes les têtes, la question d'un vaccin est déjà l'origine d'une polémique après l'annonce par Sanofi de son intention de servir en premier les Etats-Unis, qui ont investi dans son développement.

Ces déclarations ont suscité une série de réactions indignées dans le monde politique français. "Inacceptable", a notamment déclaré jeudi la secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet