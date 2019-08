La Vallée des Saints, un projet grandiose rassemblant des statues monumentales de granit dans l'ouest de la France, a officialisé dimanche son "jumelage" avec l'île de Pâques au Chili.

Dès l'an prochain, des sculpteurs de l'île de Pâques viendront en résidence durant un à deux mois à la Vallée des Saints, située en pleine campagne en Bretagne, pour sculpter une statue Moaï dans du granit breton. Cette statue mesurera "cinq ou six mètres", selon Philippe Abjean, président de la Vallée des Saints.

Le rapprochement entre le site et l'île chilienne située au coeur de l'océan Pacifique aux statues Moaï monumentales a été officialisé en présence de l'attaché culturel de l'ambassade du Chili, Justo Pastor Mellado, à l'occasion de l'inauguration de 18 nouvelles statues de saints bretons.

Liés "mythiquement"

"C'est un jumelage qu'on va commencer pas à pas. Ces sculpteurs de l'île de Pâques (...) représenteront la première étape d'un rapprochement qui verra sûrement d'autres initiatives", a déclaré Philippe Abjean à l'AFP. Le Chili prendra entièrement en charge le coût de la venue de ses artistes.

"On sera les deux grands centres mégalithiques dans le monde, et plus précisément anthropolitiques, c'est-à-dire possédant des pierres géantes à figuration humaine", souligne M. Abjean.

Selon l'attaché culturel chilien, "un tas de choses" lient "mythiquement la Bretagne à Rapa Nui", le nom de l'île de Pâques en langue autochtone. Si quelque 27'000 km séparent les deux sites, une coïncidence historique les rapproche: l'expédition du Français La Pérouse en 1786.

Le navigateur français avait débarqué sur l'île de Pâques, qu'il avait atteinte le 9 avril, pour la cartographier et son second à bord, Fleuriot De Langle, était propriétaire du site actuel de la Vallée des Saints.

Un millier de statues

"J'ai d'abord dit qu'on pouvait faire la statue à l'île de Pâques puis la faire venir en bateau. Mais j'avais tort, aucune pierre ne peut sortir de l'île désormais", a expliqué Justo Pastor Mellado. Ce projet de statue Moaï bretonne "sera la première du genre", se félicite-t-il.

Les responsables du projet associatif de la Vallée des Saints surnomment leur projet "l'île de Pâques bretonne" depuis la taille des premières statues à l'été 2009.

Sur le site sont installées 120 statues à l'effigie des saints bretons. A terme, l'objectif est d'en dresser un millier. Par comparaison, l'île de Pâques compte près de 900 statues. La Vallée des Saints accueille chaque année quelque 300'000 visiteurs.

