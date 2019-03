Les manifestations des gilets jaunes sont interdites samedi sur les Champs-Elysées à Paris et à Toulouse (archives).

Les manifestations de "gilets jaunes" seront interdites samedi à Paris sur les Champs-Elysées. La même décision a été prise à Toulouse.

A Paris, les abords des Champs-Elysées et la place de l'Etoile ainsi que dans un périmètre incluant le palais de l'Elysée et l'Assemblée nationale sont aussi concernés. Cet arrêté préfectoral fait suite à la journée de mobilisation de samedi dernier, où l'acte 18 des "gilets jaunes" a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre et des pillages de boutiques sur la célèbre avenue de la capitale.

La préfecture de Haute-Garonne a annoncé vendredi interdire les manifestations ou rassemblements de "gilets jaunes" samedi sur la place du Capitole à Toulouse. Annonçant lundi la volonté du gouvernement d'interdire de manifester "chaque fois qu'il le faudra", dans les quartiers "les plus touchés" par les violences liées au mouvement des "gilets jaunes", le Premier ministre avait cité lundi la place du Capitole parmi les sites concernés.

