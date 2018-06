Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2018 18:22 22. juin 2018 - 18:22

Les cheminots grévistes n'ont jamais été aussi peu nombreux vendredi dans leur mouvement contre la réforme de la SNCF entamé le 3 avril. Leur taux a passé pour la première fois sous la barre des 10%.

Seuls la CGT et Sud Rail entendent poursuivre ce mouvement au-delà du 28 juin, les syndicats réformistes ne veulent pas prolonger après cette date. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, s'est, lui, prononcé sur LCI pour "un autre mode d'action".

"Il faut passer à un autre mode d'action syndicale qui est celui du dialogue social dans l'entreprise, essayer de faire pression par la qualité des propositions, mais pas par la grève cet été", a-t-il déclaré.

En milieu de matinée, le taux de grévistes s'établissait à 9,87%, en baisse par rapport aux 10,80% de lundi dernier. Près de 38% des conducteurs participaient à la grève vendredi ainsi qu'un peu moins d'un tiers des contrôleurs (31,6%).

Selon la direction de la SNCF, le trafic ferroviaire restera modérément perturbé samedi. Neuf TGV sur 10 circuleront, ainsi que quatre trains internationaux sur cinq, un Intercités et un TER sur deux et trois Transiliens sur cinq. En région parisienne, le trafic sera normal sur la ligne A et une rame sur deux à deux rames sur trois rouleront sur les autres lignes.

En dépit du recul régulier du nombre de grévistes, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a assuré vendredi que "les actions ne sont pas terminées. Ni là, ni à la rentrée. Il y en aura de nouvelles: on n'a pas réglé les problèmes", a-t-il déclaré sur Public Sénat, à l'occasion du 17e et avant-dernier épisode de cette grève unitaire intermittente.

Neuer Inhalt Horizontal Line