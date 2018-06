Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 14:01 29. juin 2018 - 14:01

France Football s'est amusé à composer son onze idéal de la première phase de la Coupe du monde. Si aucun Suisse n'y figure, tant Yann Sommer que Xherdan Shaqiri ont été retenus parmi les remplaçants.

Cette équipe virtuelle est articulée en 3-5-2. Le Sud-Coréen Cho en est le gardien. La défense est composée par Godin (URU), Thiago Silva (BRA) et Yerry Mina (COL). A mi-terrain, on retrouve Coutinho (BRA), Modric (CRO), Golovin (RUS), Eden Hazard (BEL) et Isco (ESP). L'attaque est formée par Kane (ENG) et Lukaku (BEL).

Sur le banc, outre le duo suisse, on trouve notamment N'Golo Kanté, seul Français retenu. Cette équipe a été désignée en fonction des notes individuelles données par le magazine spécialisé français lors de chaque match. Certains figurent ainsi parmi le onze idéal alors qu'ils n'ont joué que deux rencontres, comme Eden Hazard, Lukaku et Kane, tous au repos lors de la 3e journée.

