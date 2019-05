Atalanta Bergame avec l'international suisse Remo Freuler s'est qualifié pour la première fois de l'histoire du club pour la Ligue des champions. Les Bergamasques se sont imposés 3-1 contre Sassuolo.

En revanche, Ricardo Rodriguez et l'AC Milan ne seront pas de la partie dans la plus haute compétition européenne. Les Milanais ont, certes, gagné 3-2 à Ferrara mais ils demeurent derrière leur rival l'Inter, classé 4e et qui s'est assuré une place en Ligue des champions après un match dramatique remporté 2-1 à domicile contre Empoli.

Les Interistes menaient 1-0 quand l'Argentin Mauro Icardi, le meilleur buteur du club, a raté la transformation d'un penalty à l'heure de jeu. Un quart d'heure avant la fin de la partie, Empoli, qui jouait sans Dimitri Oberlin, a égalisé. A ce moment-là, le Milan AC se retrouvait devant l'Inter. Mais à la 81e minute, le Belge Radja Nainggolan a inscrit le but décisif. Pour Empoli, ce goal signifiait la relégation.

Pour le Milan AC, la traversée du désert se poursuit puisqu'il n'a plus participé à la Ligue des champions depuis la saison 2013-2014. Ces deux dernières saisons, ils ont disputé l'Europa League.

