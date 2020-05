Le canton de Fribourg prépare avec grande attention la réouverture lundi de ses établissements publics, dans le cadre du déconfinement progressif en lien avec la pandémie de Covid-19. Reste à savoir si les clients seront suffisamment rassurés pour être au rendez-vous.

L'accès aux restaurants et hôtels sera très contraignant, comme l'a fait savoir la semaine passée le Conseil fédéral. "Mais il s'agit d'un jalon important vers un retour à la normale", a indiqué mardi à Granges-Paccot (FR) le conseiller d'Etat Maurice Ropraz, en charge de la sécurité, espérant ressusciter la confiance des clients.

Après le coup d'arrêt de la vie sociale et économique survenu à la mi-mars, la branche veut apporter un peu de convivialité malgré les restrictions. Les enjeux sont majeurs, a dit le magistrat. Pour le canton, c'est un chiffre d'affaires de 800 millions de francs par an, dont 500 millions pour les sites avec alcool, avec 12'000 emplois, dont 7000 pour les sites affiliés à GastroFribourg.

Entrain incertain

En gros, tous les établissements publics pourront rouvrir, à l'exception des discothèques et des établissements ou buvettes dépendant par exemple d'infrastructures sportives restant fermées. D'après un sondage effectué avant la fixation des normes, 40% des membres de GastroFribourg avaient répondu vouloir relancer leurs affaires.

"Ce ne sera pas facile", a admis Muriel Hauser, présidente de GastroFribourg, mentionnant le cas de son établissement où seules 18 places pourront être exploitables. Le catalogue des recommandations d'hygiène est épais, d'où l'incertitude planant sur la motivation des clients à revenir boire un verre ou manger un morceau dans les restaurants.

Hygiène très poussée

Muriel Hauser a dressé la liste des contraintes, liste tout juste agréée par les autorités fédérales. Notamment: pas plus de quatre personnes à une table, ou plus s'il s'agit d'une famille, deux mètres entre chaque table, avec éventuelle séparation en plexiglas, pas de mélange entre groupes de clients ainsi que nettoyage des cartes de mets et changement des nappes après chaque passage.

La clientèle devra demeurer assise, y compris au bar où la distanciation sociale de deux mètres au minimum sera aussi de rigueur, sans fusion de groupes. Les contrôles seront au rendez-vous, a encore relevé Maurice Ropraz, dans l'état d'esprit en vigueur depuis deux mois avec le respect des mesures barrière.

