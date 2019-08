Il y a deux ans, du gravier avait été extrait du lac de Schiffenen et déposé près du pont de Saint-Jean, dans le but d'atténuer le déficit en gravier en aval du barrage de la Maigrauge et de permettre aux ombres et aux truites de trouver de nouveaux habitats pour frayer (archives).

Le Service des forêts et de la nature de l'Etat de Fribourg procédera mardi et mercredi à une action de recensement des poissons dans la Sarine. La mesure s'inscrit dans le suivi de la qualité des cours d'eau du canton.

L'action consistera à une pêche électrique, en aval du barrage de la Maigrauge, mardi à la hauteur du pont de Berne et mercredi dans les secteurs du pont de Saint-Jean et du barrage de la Maigrauge. La baignade sera interdite dans les secteurs concernés et la sécurité assurée, a indiqué le Service des forêts et de la nature.

La préservation des cours d'eau est une tâche cantonale. A l'aide de quelques paramètres pertinents caractéristiques des populations piscicoles (nombre d'espèces, proportion des juvéniles, santé des individus), il est possible d'obtenir une représentation globale de l'état écologique du cours d'eau.

Les poissons constituent en effet de très bons indicateurs de la qualité écologique des cours d'eau, précise le communiqué. Lorsqu’un déficit écologique est observé, des mesures d'amélioration peuvent être engagées.

Pêche électrique

Régulièrement utilisée, la pêche électrique est la méthode la plus efficace pour une évaluation précise des effectifs de poissons et une appréciation de l'état des populations. Les poissons sont simplement étourdis par l'électricité et remis à l'eau à la fin de l'inventaire.

En septembre 2017, en collaboration avec le Groupe E, 8000 mètres cube de gravier avaient été extraits du lac de Schiffenen et déposés aux environs du pont de Saint-Jean. La mesure visait à atténuer le déficit en gravier en aval du barrage de la Maigrauge et de permettre aux ombres et aux truites de trouver de nouveaux habitats pour frayer.

L'inventaire piscicole permettra, entre autres, d'évaluer l’efficacité de ces mesures, relève le Service des forêts et de la nature. Un suivi sur plusieurs années est toutefois nécessaire, histoire de déterminer l'efficacité des mesures engagées.

