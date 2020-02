Fribourg Olympic a soulevé pour la 6e fois la Coupe de la Ligue à Clarens. Un succès qui s'est forgé au physique en deuxième mi-temps.

Fribourg aurait pu s'incliner. Il suffit de voir le 0/14 à trois points des hommes de Petar Aleksic. Mais les Fribourgeois ont pris le meilleur sur Neuchâtel en imposant une défense de fer de la 21e à la 40e. Malgré toute la meilleure volonté du monde, les Unionistes ont dû courber l'échine.

"J'ai beaucoup de regrets, mais aussi beaucoup de fierté", a résumé le coach neuchâtelois, Daniel Goethals. Le pilote belge a donné une vraie identité à son équipe. Sous ses ordres, le groupe est devenu une équipe. Et une équipe qui a rapidement gagné le respect de ses pairs. Si les félicitations sont d'usage après les matches, la longue accolade entre les deux entraîneurs au terme de la conférence de presse en a dit long sur les rapports entre les deux hommes.

"A la mi-temps, on a discuté sincèrement, a expliqué Aleksic. Les joueurs se sont remobilisés, surtout en défense. On a pu neutraliser Padgett et Morris, ce qui fait que notre faiblesse à trois points n'a pas eu de lourdes conséquences. Certaines choses n'ont pas joué, mais au final on gagne. Je tiens aussi à remercier mes joueurs et les membres du club du fond du coeur pour avoir été là cette semaine alors que j'ai perdu ma soeur."

Natan Jurkovitz a lui résumé les problèmes fribourgeois: "On a beaucoup galéré. Mais je pense que l'expérience a fait la différence sur la fin. Mais attention, parce que Neuchâtel aura la rage lors de nos prochaines rencontres. Mais je dois dire que dans l'intensité qu'ils ont mis, j'ai trouvé que c'était la meilleure équipe de la ligue." Seulement Fribourg a bandé les muscles et serré le jeu, deux composantes auxquelles les Neuchâtelois n'ont pas trouvé de réponses adéquates.

Déception et fierté dans le camp des vaincus, soulagement et expérience dans celui des vainqueurs, cette finale de la Coupe de la Ligue a tenu ses promesses et il se pourrait bien que la finale du championnat mette aux prises les deux mêmes équipes.

