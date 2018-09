Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 23:10 19. septembre 2018 - 23:10

La deuxième moitié des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse n'a pas été plus prolifique en surprises que la veille. Les cinq clubs de National League, dont Fribourg et Bienne, se sont qualifiés.

Comme Genève, Fribourg a commencé sa saison en Valais. Et comme les Aigles, les Dragons l'ont emporté (7-2) en encaissant le premier but à Sierre. Mais contrairement aux hommes de Chris McSorley, ceux de Mark French ont pu boucler le tiers initial en tête face à une formation de MySports League qui a eu de la peine à tenir la distance.

La période médiane fut pénible pour les Valaisans de Dany Gélinas. Sprunger, Birner et Mottet ont tous signé un doublé. Devant plus de 3000 spectateurs à Graben, Mark French a dû changer ses plans et faire entrer Reto Berra en lieu et place de Ludovic Waeber, touché à la 5e minute. Le coach souhaitait garder son gardien vedette pour le début du championnat vendredi contre Lausanne, mais il a dû se résoudre à faire entrer son homme fort qui a passé une soirée très tranquille.

Bienne s'est amusé à Morges pour un large succès 8-0 sur Star-Forward. Antti Törmänen avait laissé Damien Brunner au repos mais les attaquants seelandais se sont sentis très bien aux Eaux-Minérales. La jeune équipe de Laurent Perroton a rapidement pris l'eau malgré une première ligne composée des juniors lausannois Axel Simic et Lee Roberts. Marc-Antoine Pouliot et Jan Neuenschwander ont réussi chacun un doublé.

Un seul club de National League a sué: Zurich. Le champion a dû attendre la 59e pour passer l'épaule (3-2) face à Bülach. Le nouvel entraîneur Serge Aubin peut remercier Fabrice Herzog de lui avoir évité un éventuel camouflet. Le longiligne attaquant a inscrit les deux derniers buts sur des services de Maxim Noreau.

Lugano a dominé Huttwil 8-1 et Rapperswil a pris le meilleur sur Dübendorf 5-0. Kloten a atomisé Rheintal 13-0, Olten a battu Thoune 6-3 et Zoug Academy a finalement créé la seule "surprise" de la soirée en battant Langenthal 2-1 ap.

