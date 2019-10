La 15e journée de National League n'a souri ni à Fribourg (défaite 1-0 contre Langnau), ni à Genève (battu 2-0 à Zurich). Lausanne s'est en revanche imposé 2-1 face à Zoug.

Flanqué de son nouveau consultant Sean Simpson, Fribourg voulait profiter de la venue d'Emmentalois qui restaient sur quatre revers pour tenter de se rapprocher de la 11e place. Mais la présence de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse n'a pas suffi à guérir les maux fribourgeois.

Les Tigers ont surgi durant le troisième tiers via Pesonen (54e) et les Dragons crispés ont senti comme une chape de plomb tomber sur leurs fragiles épaules. Alors oui, Gottéron a poussé en fin de match avec l'énergie de l'équipe menée au score à domicile, mais Langnau a tenu. Le verrou bernois, symbolisé par un Ivars Punnenovs très à son affaire (quel arrêt sur Stalberg dans la dernière minute!), ne s'est jamais brisé. Même lors d'une période à 6 contre 4 en toute fin de rencontre.

Pour Fribourg, cette huitième défaite en douze matches laisse les Dragons lanterne rouge avec onze points. Unique consolation pour la formation dirigée par Christian Dubé, Ambri-Piotta s'est incliné 5-2 face à Berne. Mais hormis les Léventins, les autres clubs autour de la barre ont gagné, sauf Davos qui ne jouait pas. Il faudra clairement s'employer du côté de la BCF Arena pour redresser la tête.

Battu dimanche en Coupe de Suisse au Hallenstadion, les Servettiens avaient très envie de se racheter face au même adversaire 48 heures plus tard. Mais les hommes de Patrick Emond ont une fois encore dû s'avouer vaincus dans l'antre des Lions. Solide, le "Z" a fait la différence en début de tiers médian grâce à ses jeunes attaquants Prassl et Sigrist. Robert Mayer a livré une belle performance, mais les joueurs de Rikard Grönborg ont serré les boulons en défense pour empêcher tout retour des Aigles.

Lausanne solide, Bienne se saborde

Si ce n'était pas forcément le choc au sommet en regard du classement, ce LHC-Zoug épisode II avait tout du match entre poids lourds. Et comme à la Bossard Arena, ce sont les Vaudois qui sont sortis vainqueurs du duel. Mais contrairement au premier épisode, il n'y a pas eu autant de buts (Lausanne l'avait emporté 6-5 à Zoug). La faute à la maladresse des Lions qui ont manqué un paquet d'occasions, surtout lors du tiers initial. Mais après la défaite lors du derby lémanique et celle subie à Porrentruy en Coupe de Suisse, Ville Peltonen avait besoin de voir son équipe retrouver de la confiance et le chemin de la victoire.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Bienne s'est incliné 5-3 à Rapperswil et ce après avoir mené 3-0. Habituellement à l'aise avec quelques longueurs d'avance, les Seelandais ont curieusement implosé dans les dix dernières minutes pour un tiers perdu 4-0! Rowe, Egli, Clark et Vukovic ont trompé Hiller pour maintenir leur club juste au-dessus de la barre.

