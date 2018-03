Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 22:59 13. mars 2018 - 22:59

Fribourg n'est pas parvenu à égaliser lors du deuxième match des quarts de finale des play-off. Dans leur antre, les Dragons se sont inclinés 5-2 devant Lugano qui mène 2-0 dans la série.

Les Romands n'ont pas la vie facile en play-off. Fribourg Gottéron se voulait plus conquérant que lors du premier match samedi, mais il a vite dû se rendre compte que ce Lugano-là a tout de l'écueil XXL. Les Fribourgeois ont vu les Tessinois prendre deux buts d'avance dès les vingt premières minutes et dans le rôle du bourreau des Dragons, on a retrouvé Maxim Lapierre. Décrié en NHL à la fin de sa carrière nord-américaine pour une dureté relative, le Québécois a trouvé dans le sud du pays un coin qui lui plaît. Et quand Lapierre est sérieux, Lugano est extrêmement dangereux. Ses deux buts ont fait mal aux Dragons parce qu'ils sont tombés en fin de tiers (19e et 40e).

Gottéron a essayé, mais Gottéron n'y est pas arrivé. Johnston a coupé les jambes des locaux avec le 4-1 à la 47e. Le deuxième but fribourgeois signé Birner n'a pas suffi et Fribourg est aujourd'hui dans une situation plutôt inconfortable.

Genève mal payé

Comme Fribourg, Genève-Servette se voit mené 2-0 dans sa série face à Berne. Comme les Dragons, les Aigles ont été dominés chez eux 5-2. Mais le score est sévère à l'encontre des Greant qui ont offert un tout autre visage par rapport à celui de samedi. Humiliés 7-0 pendant le week-end, les Genevois ont cette fois rendu coup pour coup aux Bernois. Mais la malchance, ou la maladresse, a fait que les hommes de Craig Woodcroft n'ont battu Genoni qu'à deux reprises.

Le GSHC peut nourrir des regrets, lui qui a tiré plusieurs fois sur les montants de la cage des Ours. Et dans ces cas-là, cela ne pardonne pas. Une occasion manquée d'un côté et c'est but pour le champion en titre. Celui de Haas à la 28e et surtout celui de Buren à la 52e sont là pour rappeler la cruauté du sport et le réalisme d'un club qui cherche à décrocher un troisième titre consécutif. Mais les bases servettiennes sont plus saines qu'il y a trois jours et les Aigles peuvent espérer faire mieux jeudi soir. Tout en sachant que la mission sera très difficile.

Bienne se reprend

Bienne n'avait pas la tâche facile en se déplaçant à Davos après avoir essuyé une défaite mortifiante samedi soir. Les Seelandais ont pourtant réussi l'exploit d'aller chercher la victoire dans les Grisons 3-1. Les hommes de Törmänen ont tremblé jusqu'à la fin, puisque Little a réduit la marque à la 57e et que del Curto a sorti son gardien. Mais Forster a pu conclure dans la cage vide.

Match fou au Hallenstadion enfin pour la victoire de Zurich 5-4 devant Zoug. Les ZSC reviennent à 1-1 dans la série mais que ce fut chaud. En avance de trois buts (4-1) après deux tiers, les hommes de Hans Kossmann ont vu les Zougois revenir à leur hauteur. La libération est venue d'un missile de Pettersson à la 59e.

